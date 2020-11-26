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Мир

Припекло: "повар Путина" просит Европу отменить санкции против него

16:47 26 ноября 2020
Евгений Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», просит Европейский союз отменить наложенные на него персональные санкции — в санкционный список он попал за тесные связи и финансовую поддержку частной военной компании Вагнера, боевики которой воюют в Ливии.

Как передает «МБХ-медиа», в пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что «применение ограничительных мер нарушает базовые принципы использования ограничительных мер» — мол, Пригожина «голословно обвиняют в неких „тесных связях“ с некоей группой Вагнера, реальность существования которой остается неизвестной и в отношении которой отсутствуют какие-либо санкции ЕС».

Отмечается, что Пригожин также требует предъявить ему документы, послужившие основанием для ввода санкций в отношении него.

Напомним, что летом этого года под действие ограничений, введенных Соединенными Штатами Америки, попали три физических и пять юридических лиц, связанных с Евгением Пригожиным. Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная дестабилизирующая активность российского бизнесмена.

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