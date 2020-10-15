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Мир

Евросоюз обложил санкциями "повара Путина"

16:29 15 октября 2020
Евгений Пригожин

В Евросоюзе наряду с пополнением санкционного списка чиновниками из России, которых считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального, санкции ввели и против «повара Путина» — бизнесмена Евгения Пригожина.

Соответствующая запись появилась о официальном журнале ЕС. Правда, Пригожина наказали не за Навального, а за «тесные связи» и финансовую поддержку частной военной компанией Вагнера, боевики которой воюют в Ливии.

Отмечается, что действие ЧВК Вагнера в Ливии угрожает безопасности этой страны, миру и стабильности. В ЕС заявляют, что «вагнеровцы» воюют против признанного международным сообществом ливийского правительства, а также не единожды нарушали «оружейное эмбарго».

Напомним, что годом ранее российский бизнесмен попал под американские санкции — они связаны с попытками вмешательства в американские выборы со стороны российской «фабрики троллей», официально именуемой «Агентством интернет-исследований».

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