28.27 / 28.47 33.33 / 33.73
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В сети обсуждают "веселенькие" носки Байдена на официальной встрече

16:54 24 ноября 2020
Носки Байдена

Новоизбранный президент США Джозеф Байден привлек внимание пользователей сети «нестандартными» носками. Их он продемонстрировал на официальной встрече в театре The Queen в штате Делавэр.

Носки в кадре

И хоть носки практически не диссонировали по цвету со строгим темно-синим пиджаком и голубой рубашкой политика, многие обратили на них внимание и сравнили демократа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (как известно, он превратил свои носки в настоящую фишку образа).

Политический обозреватель Bloomberg Джениффер Эпштейн вспомнила и Джорджа Буша, который также был известен своими носками.

«Я ожидаю официального обмена носками в подарок, когда Байден совершит свой традиционный первый международный визит в Оттаву», — написал один из пользователей в комментариях к ее посту.

«Мужская одежда такая грустная. Подумайте, что бы носили эти скрытые павлины, если бы могли», — задалась вопросом ироничная Zoe Samuel.

Как известно, с избранием Байдена в Белом Доме возродится негласная традиция — до Трампа у каждого президента США был пес.

427

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

ани лорак

«Яркий пример деградации артиста»: Ани Лорак разочаровала зрителей

Лолита Милявская

Лолита лишилась квартиры в Болгарии, затопив два этажа жилого дома

Владимир Фирсов

Умер актер, снявшийся в знаменитых советских фильмах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер