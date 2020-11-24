В сети обсуждают "веселенькие" носки Байдена на официальной встрече

Новоизбранный президент США Джозеф Байден привлек внимание пользователей сети «нестандартными» носками. Их он продемонстрировал на официальной встрече в театре The Queen в штате Делавэр.

Носки в кадре

И хоть носки практически не диссонировали по цвету со строгим темно-синим пиджаком и голубой рубашкой политика, многие обратили на них внимание и сравнили демократа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (как известно, он превратил свои носки в настоящую фишку образа).

Политический обозреватель Bloomberg Джениффер Эпштейн вспомнила и Джорджа Буша, который также был известен своими носками.

«Я ожидаю официального обмена носками в подарок, когда Байден совершит свой традиционный первый международный визит в Оттаву», — написал один из пользователей в комментариях к ее посту.

«Мужская одежда такая грустная. Подумайте, что бы носили эти скрытые павлины, если бы могли», — задалась вопросом ироничная Zoe Samuel.

Как известно, с избранием Байдена в Белом Доме возродится негласная традиция — до Трампа у каждого президента США был пес.

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