Израиль уничтожил целый полк ПВО Сирии, оснащенный российскими ЗРПК “Панцирь-С”

После недавнего провала в Нагорном Карабахе российское вооружение показало свою несостоятельность в еще одном регионе — в Сирии. В частности, там в результате авиаудара израильских ВВС 19 ноября был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».

Об этом пишет российский сайт avia.pro со ссылкой на китайское агентство Sina.

По данным китайских журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк, оснащенный недавно купленными ЗРПК «Панцирь-С1», оказался уничтоженным.

Кроме того, в результате авианалета было уничтожены до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных (в том числе майор и капитан армии Сирии).

Израильские СМИ сообщили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде «Аль-Кудс» и сирийским правительственным войскам.

Также 19 ноября стало известно о вероятном уничтожении иранского ЗРК «BAVAR-373», который оказался единственной системой ПВО на территории Сирии, открывшей огонь не по ракетам, а по израильским самолётам, хотя ни одна цель, согласно официальным сводкам, поражена не была.

Издание напоминает, что российские комплексы С-300, поставленные на вооружение ВС Сирии, пока до сих пор ни разу не были применены против повстанцев, а ЗРПК «Панцирь-С» доказали свою несостоятельность, и сейчас являются, по мнению израильских военных, худшим средством ПВО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиян призвали извлечь урок из поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. По мнению военного эксперта, заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оно должно научить Москву трезво оценивать противника. В т.ч. это касается и Вооруженных Сил Украины, которые после Иловайска и Дебальцево прочно владеет тактической инициативой, а украинские спецслужбы методично уничтожают террористов не только на неподконтрольной территории Донбасса. Тем не менее, констатирует Макиенко, средний россиянин по-прежнему убежден в убожестве и низкой боеспособности украинской армии.

Фото: k.sina.com.cn

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter