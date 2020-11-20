«Кожа покрылась струпьями»: неизвестная болезнь сразила рыбаков Сенегала

На западе Сенегала рыбаков поразила неизвестная болезнь — всего заболело около 200 человек. Об этом НТВ сообщает в своем Telegram-канале.

У рыбаков кожа покрылась струпьями, они жалуются на сильный зуд и раздражение глаз.



По информации местных властей Сенегала, все заболевшие ловили рыбу в одном районе Атлантического океана.

Заболевших изолировали, но врачи не могу определиться с тем, что делать с пациентами дальше. Тесты на известные болезни показали отрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что власти китайского города Ухань, из которого начало распространение коронавируса по миру, вновь обнаружили COVID-19 в мегаполисе. Опасная инфекция попала в столицу провинции Хубэй вместе с 17 тоннами замороженной говядины из Бразилии.

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