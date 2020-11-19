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Мир

Коронавирус вернулся на "родину": в городе Ухань заболевание обнаружено в замороженном мясе

5:48 19 ноября 2020
Супермаркет в Ухани

Власти китайского Уханя, столицы провинции Хубэй в Китае, обнаружили коронавирус в мегаполисе. Именно в этом городе, по мнению некоторых ученых, заболевание могло попасть в человеческую популяцию через цепочку других диких животных, мясо которых продавали на рынке экзотических продуктов.

В этот раз COVID-19 вернулся в город вместе с замороженной говядиной из Бразилии: по сообщениям Xinhua, на холодильном складе находятся 17 тонн мяса, импортированного из этой страны.

Власти приняли решение опечатать продукцию, продезинфицировать территорию, а также протестировать персонал.

По данным на 18 ноября, среди 400 проб окружающей среды и у 145 сотрудников не было обнаружено COVID-19.

Напомним, перед Новым годом власти Китая сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Заболевание получило название COVID-19 и попало в другие страны, в результате чего 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», с эпицентром распространения коронавируса далеко не все однозначно: британские СМИ сообщили, что их покидавший родину соотечественник заразился COVID-19 в декабре прошлого года — еще до того, как Китай сообщил ВОЗ о начале эпидемии.

Фото: xinhuanet.com

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