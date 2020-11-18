Снобизм и любовь перекладывать вину на других: бывшая лучшая подруга Иванки Трамп дала о ней нелестный отзыв

Бывшая лучшая подруга дочери президента США Иванки Трамп рассказала о ней всю правду в письме, адресованном изданию Vanity Fair. Одноклассница Иванки Лизандра Орстром (они вместе учились в нью-йоркской школе для девочек Chapin School) была неразлучна с ней долгие годы и стала одной из двух подружек невесты на свадьбе мисс Трамп с бизнесменом Джаредом Кушнером в 2009 году. Но после свадьбы они практически перестали общаться — и лишь иногда поддерживают контакт из вежливости.

Журналистка Лизандра, голосовавшая на выборах за соперника Трампа Джо Байдена, говорит, что на публике Иванка кажется очаровательной, но на самом деле она избалованна и склонна к снобизму. В школе она всегда старалась переложить вину на других, чтобы избавить себя от неприятностей.

38-летняя женщина вспоминает инцидент, когда Иванка подговорила ее и других девочек задрать свитера и показать грудь стоявшему на улице продавцу хот-догов из окна школы. А, когда их застала за этим директриса, сумела отвертеться, хотя и была зачинщицей. В то время как остальных наказали за плохое поведение.

Как-то раз, по словам Лизандры, Иванка громко пустила газы, но обвинила в этом соученицу. По мнению Лизандры, Иванка, как и ее отец, готова «толкнуть под автобус» кого-угодно, чтобы выгородить себя.

Однажды Иванка попросила Орстрома порекомендовать ей какую-то книгу и была потрясена, когда подружка предложила ей «Падение Империи», где которой рассказывается о людях рабочего класса в штате Мэн. «Ли, зачем ты советуешь мне прочитать книгу о чертовых бедняках?», — сказала она.

А в одном из разговоров, когда речь зашла о ценах на жилье, Иванка отметила, что ее подруга «превращается в марксистку».

По словам Орстром, Иванка часто говорила: «С каких это пор учитель может позволить себе BMW?» и «Почему в таком доме живет полицейский?», когда подруги смотрели вместе фильмы. Трамп считала, что такие люди не могут позволить себе роскошь в реальной жизни.

По словам Лизандры, Иванка, как и Дональд, всегда была одержима деньгами и изо всех сил пыталась скрыть это.

Об отце подруги у Орстром осталось неприятное впечатление. Он никак не мог запомнить ее имя, но с фотографической точностью подмечал все изменения в ее фигуре, поздравляя девушку, когда она сбрасывала вес.

Когда Лизандра подростком была в гостях у Трампов в их флоридском имении Мар-а-Лаго, Дональд-младший стащил у нее с тарелки сэндвич с сэром. Иванка принялась отчитывать брата, однако Дональд-старший остановил ее, заявив, что мальчик сделал гостье одолжение. И что Лизандре этот сэндвич совсем не нужен — намекая на то, что ей надо похудеть.

Трамп вообще проявлял не вполне уместный интерес ко внешности одноклассниц дочери. Однажды Трамп спросил у Лизандры, является ли Иванка самой хорошенькой девочкой в классе. И был явно ошеломлен, когда она ответила, что Иванка, скорее, лишь входит в первую пятерку. Он уточнил — кто же симпатичнее Иванки. И сам верно назвал двух девочек, которых Лизандра имела в виду. Одну он описал как молодую Синди Кроуфорд, а у другой, как отметил он, отличная фигура.

Иванка и Лизандра

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Иванке Трамп и Джареду Кушнеру пришлось перевести детей в другую школу — из-за жалоб родителей одноклассников.

Фото Vanity Fair



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