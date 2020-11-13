Иванке Трамп и Джареду Кушнеру пришлось перевести детей в другую школу — из-за жалоб родителей одноклассников

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер вынуждены были в октябре забрать своих детей из частной еврейской школы и перевести их в другое учебное заведение. Как пишет издание Business Insider, это пришлось сделать после многочисленных жалоб родителей других учеников, возмущенных тем, что старшая дочь действующего президента США и его зять (оба они также являются советниками Дональда Трампа) не соблюдают принятые в школе правила, согласно которым родителей попросили в условиях пандемии коронавируса избегать больших скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Иванка и ее супруг постоянно появлялись на предвыборных митингах в поддержку Трампа и на мероприятиях в Белом доме — при этом часто обходились без масок. В начале октября стало известно, что Дональд Трамп, его жена Мелания и их сын Бэррон, а также еще целый ряд сотрудников Белого дома инфицированы коронавирусом. После этого родители учеников поставили вопрос ребром. Компромисса достичь не удалось. В итоге детям пришлось покинуть школу Milton Gottesman Jewish Day School, которую они начали посещать в 2017 году. Обучение в ней стоит более 28 тысяч долларов в год.

Теперь внуки Дональда Трампа стали учениками Melvin J. Berman Hebrew Academy. Представители Кушнера подтвердили перевод в другую школу, однако объясняют его тем, что в академии более подходящие условия для обучения.

Иванка в 2009 году вышла замуж за бизнесмена Джареда Кушнера — сына мультимиллиардера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера. У супругов есть трое детей — девятилетняя Арабелла, семилетний Джозеф и четырехлетний Теодор.





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