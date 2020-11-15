Названы предварительные результаты выборов президента Молдовы

В Молдове, где 15 ноября состоялся второй тур президентских выборов, обнародованы результаты экзит-пола. В соответствии с ними, Майя Санду набирает 55% голосов, тогда как действующий президент Игорь Додон — 45%.

Напомним, в первом туре лидер партии «Действие и Солидарность» Майя Санду набрала 36,16% голосов избирателей, а Игорь Додон, который позиционировал себя как независимый кандидат, — 32,61% голосов.

На третьем месте был бизнесмен Ренато Усатый с 16,90% голосов.

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