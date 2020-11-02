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Названы результаты выборов президента Молдовы

12:58 2 ноября 2020
Выборы

На выборах президента Молдовы, которые прошли в воскресенье, 1 ноября, первое место заняла оппозиционерка Майя Санду, занимающая прозападные позиции. Об этом сообщает «Европейская правда».

Подсчитаны 100% бюллетеней. Лидер партии «Действие и Солидарность» Майя Санду заняла первое место, набрав 36,16% голосов избирателей. На втором — действующий президент Игорь Додон, выдвинувшийся как независимый кандидат, — он набрал 32,61% голосов.

На третьем месте — Ренато Усатый с 16,90% голосов. Остальные кандидаты показали результаты, значительно уступающие первой тройке.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, то через две недели состоится второй тур президентских выборов, в который вышли Майя Санду и Игорь Додон.

Напоминаем, Додон считается пророссийским кандидатом.

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