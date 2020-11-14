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Мир

"Я могла умереть": врач рассказала, как обращаются с задержанными на акциях протеста в Минске

14:17 14 ноября 2020
задержания в Минске

Врач из Минска Ирина Маркелова, которая участвовала в маршах протеста против режима Лукашенко, рассказала «Настоящему времени», как вели себя силовики во время задержания протестующих.

Женщину задержали во время воскресного марша 8 ноября. В изоляторе она провела больше суток.

Задержанных сначала погрузили в автозак, потом привезли в перевалочный пункт, пересадили в другой автозак с маленькими камерами. Между этими камерами на пол бросали парней и мужчин, избивали их.

Потом сидящие в автозаке почувствовали какой-то непонятный запах в камере. И люди стали кашлять, они могли задохнуться от асфиксии.

Все действия силовиков сопровождалось ударами, криками, нецензурной грубой бранью. ОМОНовцы били не только мужчин, но и женщин.

Среди задержанных были женщины в возрасте, самой старшей был 71 год, вспоминает Маркелова.

Она также рассказала об унизительном осмотре, когда протестующих заставили полностью раздеться и показать интимные места для того, чтобы убедиться, что в промежности у человека ничего нет.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов уже четвертый месяц продолжаются многотысячные протесты и массовые аресты. Среди задержанных и избитых за это время оказались свыше 20 тысяч человек. Но Лукашенко не намерен идти на уступки протестующим.

Фото intex-press.by/

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