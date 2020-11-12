Путин ждет, что Трамп начнет гражданскую войну в США, и готов оказать ему помощь, — Фельштинский

Историк и публицист Юрий Фельштинский прогнозирует, что «выселение» действующего президента США Дональда Трампа из Белого дома может продлиться довольно долго и принять самые неожиданные и отвратительные формы. Такое мнение он выразил в статье для издания «ГОРДОН».

Он обращает внимание на тот факт, что Путин не поздравил Байдена с победой и считает это не случайным. Такая позиция может свидетельствовать о том, что в Кремле выжидают начала гражданской войны, ради которой Трампа и привели в Белый дом в 2016 году. Этим же молчанием Москва посылает Трампу сигнал, что в этой войне окажет ему посильную помощь, если Трамп ее начнет.

Сам Трамп, в свою очередь, понимает, что в случае мирного ухода 20 января ему начнут предъявлять претензии, которые накопились за последние четыре года. В основном это будут экономические претензии прокуратуры Нью-Йорка, связанные с налогами и злоупотреблением властью. Но не исключено, что начнется еще и второй раунд расследований по обвинению Трампа в использовании российской поддержки на выборах 2016 года.

«Я бы считал события 2016 года очень успешной операцией российских спецслужб с точки зрения того, как была организована и проведена эта спецоперация и какие результаты были достигнуты. Но поскольку операция была слишком масштабной, ее нельзя было провести тайно. Абсолютно всем стало понятно, что Россия вмешалась в выборы», — констатирует историк.

По его мнению, Трамп не выполнил взятые на него обязательства по объективным причинам, а именно — их отношения с Путиным всегда рассматривались «под микроскопом».

Тем не менее Путин все-равно своего добился.

«Путин показал Соединенным Штатам в 2016—2020 годах, на что он способен, и американцы, надеюсь, этот урок усвоили и какие-то выводы сделают. Вопрос только в том, какие именно», — резюмирует Фельштинский.

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Фото Радио Свобода

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