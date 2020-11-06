Путин уйдет в отставку в январе 2021 года из-за болезни – западные СМИ

Владимир Путин уйдет в отставку в январе 2021 года. Это утверждают западные СМИ со ссылкой на источники в Москве. Как пишет издание The Sun, 68-летний президент России собрался на покой по состоянию здоровья. По слухам, он может страдать болезнью Паркинсона. Так, на недавних видеокадрах ноги сидящего президента постоянно находились в движении — в то время, как он крепко сжимал подлокотники кресла — что расценили, как попытку скрыть испытываемую боль. Также было заметно, что пальцы Путина подергивались, когда он держал ручку и сжимал чашку, в которой, как полагают, было обезболивающее.

Оставить свой пост его якобы уговорили бывшая гимнастка Алина Кабаева, которая, предположительно, является его женой, а также дочери от первого брака Катерина и Мария.

Косвенным доказательством грядущей отставки считают внесенный в Госдуму проект о «пожизненной неприкосновенности» для Путина. Законопроект о гарантиях президенту РФ Владимиру Путину в случае прекращения исполнения им своих полномочий распространяет неприкосновенность на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Ранее Госдума, как известно, приняла поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволяет ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Теоретически он сможет занимать должность главы державы до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Российский историк и политический аналитик, критик Кремля Валерий Соловей сказал в интервью The Sun, что семья оказывает на Путина большое влияние. И что свои намерения он собирается публично озвучить в начале года. А в ближайшее время, как полагает профессор Соловей, президент назначит нового премьер-министра — своего будущего преемника.

Ранее Соловей заявлял, что окружение президента считает идеальным, если власть будет передана младшей дочери Путина Катерине Тихоновой.

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