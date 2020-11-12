998 карат: в Африке найден один из крупнейших алмазов в истории

В богатой на драгоценные камни Африке, в стране под названием Ботсвана найден алмаз ювелирного качества весом в 998 карат.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Lucara Diamond, которая нашла камень.

По своему весу камень входит в четверку самых крупных алмазов ювелирного качества, которые когда-либо были добыты мировой промышленностью, отмечают специалисты компании.

Шахта Карове, где нашли камень, широко известна в мире своими уникальными алмазами. Так, в 2019 году здесь был добыт алмаз весом в 1 758 карат, который приобрел французский дизайнерский дом LouisVitton. По своему весу он уступает лишь добытому в 1905 году в ЮАР легендарному алмазу «Куллинан» или «Звезда Африки» весом в 3 106 карат. Сделанный из самой крупной части «Куллинана» ограненный алмаз вставлен в скипетр британских монархов.

В 2015 году на шахте Карове был добыт алмаз весом в 1 109 карат. Он продан за $ 53 млн и сейчас им владеем компания GraffDiamonds. Нынешний алмаз находится на четвертой позиции мирового рейтинга необработанных алмазов.

Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в Африке. В 2019 году там было добыто 23,6 млн карат алмазов на сумму в $ 3,43 млрд. При этом в общем объеме добычи значительную часть составляют ювелирные камни очень высокого качества. Средняя стоимость карата ботсванского алмаза составляет $ 145 по сравнению с $ 91 у Канады или $ 12 у Австралии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре на аукционе Sotheby's в Гонконге ушел с молотка безупречный овальный белый бриллиант весом 102,39 карата. Алмаз был найден на руднике в Канаде в 2018 году, и до огранки весил 271 карат.

Фото: bloomberg.com

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