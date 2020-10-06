Безупречный бриллиант весом более 102 карат установил рекорд на аукционе

На аукционе Sotheby's в Гонконге пошел с молотка безупречный овальный белый бриллиант весом 102,39 карата. Как сообщает CNN, до огранки алмаз, найденный на руднике в Канаде в 2018 году, весил 271 карат.

Камень до огранки весил 271 карат

Торги проходили в режиме онлайн и по телефону. Редчайший драгоценный камень установил рекорд, став первым камнем столь высокого качества, проданным без зарезервированной цены. Обычно всегда устанавливается минимальная цена, за которую продавец готов продать лот. Однако на этот раз первой ставкой, предложенной за уникальный бриллиант, были 0,13 доллара (13 центов).

Впрочем, цена быстро доросла до 15,7 миллиона. Камень достался покупателю из Японии, заключившему сделку по телефону. Коллекционер назвал его «Звезда Майко» — в честь одной из своих дочерей. В прошлом году этот же японец, чья имя не разглашается, приобрел на аукционе Sotheby's за 13,7 миллиона долларов другой, 88-каратный бриллиант, названный им «звезда Манами» — в честь старшей дочки.



Фото Sotheby's

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