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Королева Елизавета впервые появилась на публике в маске

10:00 8 ноября 2020
Королева Елизавета

В Великобритании 11 ноября отмечают День памяти павших солдат, известный также, как маковый день. Траурные торжественные мероприятия по традиции проходят в Лондоне в ближайшее к этой дате воскресенье. Несмотря на ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, в них принимают участие члены королевской семьи.

Сама Елизавета II накануне посетила Вестминстерское аббатство и возложила на могилу Неизвестного солдата цветы — копию своего свадебного букета, который она держала в руках на собственном венчании с принцем Филиппом в 1947 году.

Как сообщает Daily Mail, впервые 94-летняя королева, которую ранее критиковали за несоблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса, появилась на публике в защитной маске. Она была черного цвета — как и весь траурный наряд Ее Величества. В аббатстве, помимо королевы, присутствовали буквально считанные люди, задействованные в этом мероприятии.

Позже состоится также церемония поминовения и возложения венка к военному мемориалу Кенотаф на улице Уайтхолл, в которой также примет участие Елизавета. На нее не будет допущена широкая публика.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также другие члены семьи монарха, временно сменили свои аватарки в соцсетях на траурные.

Фото Twitter The Royal Family и PA

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