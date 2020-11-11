Неоправданная жестокость: террористы выкололи глаза девушке за то, что она ослушалась отца

В Афганистане произошел случай невиданной жестокости: неизвестные люди (по мнению властей, это были представители движения Талибан) выкололи глаза девушке, которая ослушалась отца и устроилась на работу против его воли.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что на 33-летнюю Хатеру напали неизвестные около полицейского участка в провинции Газни, где она работала в криминальном отделе. Последнее, что она помнит, — троих мужчин на мотоцикле. Они выстрелили в нее и нанесли удары ножом в глаза. Придя в себя в больнице, Хатера ничего не видела, вокруг была темнота.

«Я спросила врачей, почему я ничего не вижу? Мне сказали, что мои глаза еще забинтованы из-за ран. Но в тот момент я уже поняла, что у меня отняли глаза», — рассказала она.

По версии властей, террористы из движения «Талибан» совершили нападение на Хатеру по наводке ее отца, категорически возражавшего против ее работы вне дома, несмотря на разрешение мужа. «Талибан» отрицает свою причастность к произошедшему.

Хатера рассказала, что устроилась на работу в полицейский участок три месяца назад, воплотив таким образом свою мечту работать вне дома. По ее словам, по пути на службу она много раз замечала, как за ней следует отец. Девушка уверена, что отец связался с талибами и просил их помешать ей ходить на работу. Она предполагает, что он дал им копию ее удостоверения личности в качестве доказательства того, что она работает в полиции. Кроме того, в день нападения отец звонил ей несколько раз, чтобы узнать о ее местонахождении.

Для Хатеры случившееся обернулось не только потерей зрения, но и потерей мечты построить независимую карьеру.

«Я хотела бы проработать в полиции хотя бы еще год. Если бы это случилось со мной после этого, то было бы менее болезненно. Это произошло слишком рано», — сказала девушка.

Правозащитники указывают на растущую тенденцию к росту насилия в отношении работающих женщин, особенно в общественных местах. На это влияют как консервативные социальные нормы, царящие в Афганистане, так и усиление влияния «Талибана». В случае с Хатерой тот факт, что она служила в полиции, также мог разозлить талибов.

Издание напоминает, что в середине августа несколько десятков человек — не менее 40 — стали жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле. Причиной взрыва стал подорвавший себя террорист-смертник. Пресс-секретарь министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими подтвердил, что случившееся было терактом. Движение «Талибан» отвергло свою причастность к произошедшему.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудничество между Кремлем и талибами едва не привело к международному скандалу и введению новых санкций против путинской России.

Фото: odt.co.nz

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