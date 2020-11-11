Джо Байден заявил о готовности решать проблему войны на Донбассе
Избранный президент США Джо Байден, чья победа на выборах стала «колоссальным поражением Путина», в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.
Об этом со ссылкой на штаб политика передает «Интерфакс-Украина».
В частности, Джозеф Байден коснулся данной темы во время разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Так, Байден выразил Макрону «интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также — по иранской ядерной программе».
Джонсону же Байден заявил о желании «работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина».
Напомним, что ранее Байден объявил о своей победе на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и намерен оспаривать результаты голосования в судах.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале «нулевых» Джо Байден приезжал в РФ с визитом и много общался с политиками этой страны. Однажды его шутка, адресованная Владимиру Путину, разозлила Кремль: вместо того, чтобы посмеяться над «долгожителями в политике», там ее расценили как попытку оказать давление на страну.
Фото: dw.com38
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