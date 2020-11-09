"Володя, пора на отдых": стало известно, как шутка Байдена о Путине взбесила Кремль

Несмотря на то, что многим известно о давних связях хозяина Кремля Владимира Путина и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, оказывается, что и избранного президента США Джозефа Байдена в Москве знают не понаслышке.

О встрече будущих лидеров государств изданию Sobesednik.ru рассказал российский политик Владимир Рыжков.

Он лично убедился в остроумии Байдена еще в 2011 году, когда тот встречался в Москве с представителями российского истеблишмента.

По словам Рыжкова, впечатление от Байдена было хорошее: он оказался человеком с юмором, много шутил.

Начал он с шутки: «Я страшно старый, я еще с Брежневым встречался».

Кроме того, спрашивал у собеседников, почему в Россию «как то, а у нас по-другому».

«И было ощущение, что это не протокольно, а искренне. Открытый, радушный, живой, очень любопытный, с огромным интересом к жизни», — рассказывает политик.

Это давало повод для надежд на хорошие отношения между странами, на «перезагрузку».

Тогда же, по словам Рыжкова Байден пошутил лично в адрес Владимира Путина.

В частности, сказал ему: «Владимир, а что ты так долго президент? Оно тебе надо? У нас вот 8 лет президент максимум, и после этого люди отдыхают, наслаждаются жизнью…»

Но в Кремле юмора не поняли, решили, что Байден оказывает давление, шантажирует, рассказывает Рыжков.

«На самом деле, я думаю, он просто пошутил, задней мысли у него не было. Просто не учёл психологию наших начальников, которые везде видят второй смысл и сложную подоплеку. Знал бы тогда Джо Байден, что после той колкой шутки о долгом президентстве Владимир Путин „перегуляет“ еще 9 лет…», — резюмировал политик.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский политолог Андрей Пионтковский уверен: победа на выборах президента США бывшего вице-президента Джо Байдена, а не его соперника, действующего главы Белого дома Дональда Трампа, стала неприятным сюрпризом для российского истеблишмента и лично хозяина Кремля Владимира Путина.

Фото: 112.ua

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