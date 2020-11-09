Застреливший троих военных солдат задержан в России

Российского солдата-срочника Антона Макарова, который устроил бойню на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, убив сослуживца и двух офицеров, задержали.

По информации «112», расстрелу предшествовал инцидент с офицером, который прибыл для проверки суточного наряда. После словесной перепалки Макаров отобрал у майора табельное оружие, выстрелил в него, а потом еще и в двоих подбежавших военнослужащих.

Ресурс в своем Telegram-канале показывает кадры заденржания Антона Макарова, который говорит, что его задержали «за все».

Отмечается, что 20-летний парень был курсантом Воронежского института МВД и «постоянно ругался со своими сослуживцами», а после одной из ссор он ушел по собственному желанию.

Макарова задержали в Рамонском районе Воронежской области.

Ранее в России солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части в Забайкалье восьмерых сослуживцев, объяснил свой поступок тем, что ему угрожали изнасилованием.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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