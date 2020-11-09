Солдат устроил побоище в России – установлена его личность

В России новое ЧП с солдатом-срочником. На военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже военнослужащий убил сослуживца и двоих офицеров, а потом сбежал из части вместе с оружием. Как сообщает Telegram-канал Baza, беглеца ищут. Полагают, что он еще не покинул город и скрывается в одном из лесных массивов в Советском районе.

Полицейским разослали ориентировку на солдата. В розыск объявлен 20-летний Антон Макаров. Силовиков предупредили, что у беглеца при себе может быть пистолет ПМ, позаимствованный у одного из убитых, а также два магазина патронов.

По предварительным данным, солдат сначала зарубил топором одного из спящих сослуживцев, затем добрался до комнаты отдыха офицеров. Там были застрелены дежурный по полку и водитель. Все случилось около пяти часов утра 9 ноября. Пистолет ПМ, с которым скрылся срочник, принадлежал дежурному.

Солдат нес службу в батальоне аэродромно-технического обеспечения. Что стало причиной расправы над сослуживцем и офицерами, выясняется.

Фото vestivrn.ru, pixabay.com

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