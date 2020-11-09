Жена Джо Байдена нарушит традицию, соблюдаемую всеми супругами президентов США в течение 231 года

Жена избранного президента Джо Байдена Джилл намеревается нарушить традицию, которую до нее соблюдали все первые леди США за всю 231-летнюю историю института президентской власти.

Как сообщает издание USA Today, 69-летняя миссис Байден собирается продолжить свою карьеру и сохранит оплачиваемую работу, проживая с мужем в Белом доме.

Джилл Байден преподает английский язык и является профессором. Она продолжала преподавать в Общественном колледже Северной Вирджинии в течение восьми лет, когда ее муж занимал пост вице-президента, а сама она была фактически «второй леди» Америки — после жены президента Барака Обамы Мишель.

«Преподавание — это не то, что я делаю. Это то, кем я являюсь», — как-то сказала профессор Байден. И пообещала, что продолжить работать, если переедет в Белый дом.

«Исторически американцы хотели, чтобы их первые леди всегда находились в Белом доме рядом с президентом. Возможно, настало время, когда американцы станут более восприимчивыми к идее о том, что жена президента может одновременно быть первой леди и работающим профессионалом», — высказала свое мнение историк, профессор Университета Огайо Кэтрин Джеллисон.

Ранее совмещать работу с должностью первой леди пыталась лишь одна только Элеонора Рузвельт (жена 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта и племянница 26-го президента Теодора Рузвельта), однако потом поняла, что не справится с двойной нагрузкой.

Джо и Джилл поженились 17 июня 1977 года. Джилл прняла его предложение руки и сердца лишь с пятого раза. У них один общий ребенок — 39-летняя дочь Эшли.

Джилл стала второй женой Байдена. Первая жена будущего американского лидера, учительница Нелия, и их годовалая дочь Наоми в 1972 году погибли в автокатастрофе, а сыновья Бо и Хантер получили серьезные травмы. В 2015 году Бо умер от рака мозга.

Джилл и Джо Байден

Ранее «ФАКТЫ» писали, что действующая первая леди США Мелания Трамп с нетерпением ждет момента, когда сможет подать на развод.

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