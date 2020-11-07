Джо Байден выиграл президентские выборы — CNN

В субботу, 7 ноября, в 18:30 по киевскому времени американский телеканал CNNв прямом эфире заявил, что Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Этот прогноз очевиден, поскольку он победил в штате Пенсильвания, который делегирует в коллегию выборщиков 20 своих представителей. Без этих голосов Дональд Трамп не может рассчитывать на победу. Это простая арифметика, подчеркивает CNN.

Вслед за CNN Байдена победителем президентской гонки объявил и ABC News. Согласно данным Fox News в Пенсильвании осталось обработать 0,1% бюллетеней. Байден набрал 3 миллиона 346 тысяч голосов, Трамп — 3 миллиона 311 тысяч. Ему просто не хватит оставшихся необработанных бюллетеней, чтобы догнать соперника.

Примерно за 10 минут до объявления этой новости CNN Трамп разместил у себя на страничке в Twitter очередное громкое заявление. Он написал, что победил в Пенсильвании с большим отрывом. После этого 45-й президент США отправился играть в гольф.

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