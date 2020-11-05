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Принц Уильям и Кейт Миддлтон внезапно избавились от фото с детьми

11:11 5 ноября 2020
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Герцог и герцогиня Кембриджская сменили аватар на своей официальной странице в Twitter. До сих пор в его качестве они использовали фото, на котором были изображены с тремя своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Однако теперь эту фотографию заменили на датированный 2016 годом снимок, где принц Уильям и Кейт Миддлтон изображены вдвоем — они возлагают венок из красных маков.

Это было сделано в честь Дня памяти павших, известного также, как маковый день. Его ежегодно отмечают в странах Содружества наций 11 ноября, отдавая дань всем солдатам, погибших в конфликтах с участием Великобритании. День памяти начал отмечаться еще в 1919 году по распоряжению короля Георга V. Траурные торжественные мероприятия состоятся в Лондоне в воскресенье ноября. Ожидаются, что в нем, несмотря на ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, традиционно примут участие члены королевской семьи.

Символом праздника является красный мак, символизировавший пролитую кровь.

Подобные изменения на своих официальных страницах временно сделали также остальные члены королевской семьи — включая саму Елизавету II, а также принца Уэльского Чарльза и его жену Камиллу.

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