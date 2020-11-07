В США Верховный суд принял важное решение по подсчету бюллетеней в Пенсильвании

Выборы в США, результаты которых грозят не признать «Отряды Путина», могут обернуться судебными тяжбами в связи с тем, что республиканцы продолжают выдвигать иски в Верховном суде.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление судебного органа.

В частности, Верховный суд страны по требованию Республиканской партии постановил изъять из общего числа бюллетени, которые пришли на избирательные участки в штате Пенсильвания уже после их закрытия 3 ноября, и считать такие бюллетени отдельно,

«Всем окружным избирательным комиссиям дано указание, пока суд не вынесет дальнейшее решение, выполнить требование <…>, чтобы все бюллетени, полученные по почте после 8 вечера 3 ноября, были отделены <…> и чтобы все такие бюллетени, если их будут считать, считались отдельно», — говорится в документе.

Ранее отделение Республиканской партии США в Пенсильвании обратилось в Верховный суд страны с требованием в сжатые сроки прекратить обработку бюллетеней для голосования, поступивших в избирком этого штата после выборов 3 ноября. Республиканцы в своем ходатайстве отмечали, что руководство избиркома штата распорядилось отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17:00 6 ноября (полночь 7 ноября по Киеву), однако, по их версии, это распоряжение не было выполнено на местах.

Телекомпания CNN по результатам обработки 96% бюллетеней в Пенсильвании (20 выборщиков) привела оценки, согласно которым демократ Джозеф Байден почти на 20 тыс. голосов опережает своего оппонента — республиканца Дональда Трампа, действующего главу государства.

Победитель пока не определен в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

Напомним, всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинском Центризбиркоме, все еще не получившем окончательные данные от территориальных избирательных комиссий по местным выборам, «прошлись» и по выборам президента США.

Фото: bbc.com

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