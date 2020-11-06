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Мир

"Отряды Путина" отказались признавать выборы в США, очередь за остальным миром: смешное видео

22:57 6 ноября 2020
Скрин видео

Воинствующие представительницы так называемых «Отрядов Путина» нашли новую тему для гневных речей — они отреагировали на результаты выборов президента в США, назвав их «позорищем» и «бардачным шоу».

По словам одной из россиянок, они «категорически не согласны с этими выборами, проходящими в Америке».

«Да они порядка не могут у себя в Америке навести! Они влазят во все страны, в политическую, во внутреннюю жизнь. …То, что мы видим, как проходят выборы в Америке, — это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в их стране. Так не должно быть. Это не выборы, это уродливое шоу!», — сказала «спикер».

После такой «пламенной речи» соратники пожилой женщины перекрестились и поблагодарили Бога за то, что живут в России, а не в США.

Сеть взорвалась едкими комментариями.

«Вас обязательно услышит мировое сообщество! У них там папка „Русские дегенераты“ в МИ-6 лежит», «Я боярышником чуть не поперхнулся», «Голосование во дворах на скамейках, вот как надо», «Несчастные бабки, ставшие посмешищем на весь мир, по прихоти одного ничтожного вида мужичка, жаждущего путинского баблишка», — гласят записи под опубликованным видео.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин вдруг заговорил о криминальных бизнес-интересах сына Джозефа Байдена в Украине, отметив при этом, что этот вопрос «в любом случае» не касается России.

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"Отряды Путина" отказались признавать выборы в США, очередь за остальным миром: смешное видео

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