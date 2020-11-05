Достал бабушку: королева Елизавета собирается лишить своего внука Гарри титула принца

Королева Великобритании Елизавета II всерьез рассматривает возможность лишить своего внука Гарри титула принца. Это, как сообщает издание Life & Style, утверждает осведомленный инсайдер в королевском дворце. 94-летняя Елизавета крайне возмущена тем, что Гарри и Меган нарушают условия достигнутого с дворцом соглашения. Супруги сложили с себя королевские полномочия и, получив разрешение королевы, переехали в Северную Америку. Формально они сохранили все свои титулы. Однако им запретили эксплуатировать статус Их Королевских Высочеств. Елизавета оставила за собой право спустя 12 месяцев пересмотреть условия «Мегзита» (так называют «побег» Сассексов по аналогии с выходом Британии из состава ЕС).

Герцог и герцогиня Сассекские обещали не использовать свое положение и связи с королевской семьей в коммерческих целях. Вместо этого супруги превращают монархию «в дойную корову» и наживаются на ней.

«Гарри нарушил практически все предписанные ему правила… Он испытывал терпение королевы с того момента, как ступил на американскую землю. Теперь она в ярости и заставит Гарри заплатить самую высокую цену — лишит его титула принца», — утверждает источник.

200-миллионная сделка со стриминговым сервисом Netflix на создание фильмов и сериалов, а также контракт с агентством Harry Walker Agency, занимающимся организацией лекций знаменитостей, противоречит договору с членами королевской семьи и унижает институт монархии.

Если бы Гарри был простолюдином, сотрудничество с ним вряд ли заинтересовало бы Netflix. Ходят упорные слухи, что принц и бывшая актриса замыслили сделать документальное телешоу о своей жизни. Хотя Сассексы пока опровергают появившиеся в прессе на этот счет сообщения, голливудские эксперты не слишком доверяют их словам. «Все любят слонов и вдохновляющие истории. Но, честно говоря, это никогда не принесет больших денег. А вот кадры домашних видео Гарри и Меган, покидающих королевскую семью — вот это шоу на 200 миллионов!», — заявил один из них изданию The National Enquirer. Ранее, как известно, Меган выступила в роли рассказчика в диснеевском документальном фильме о слонах.

Лишить Гарри и Меган титулов ранее призвали королеву также американские политики-республиканцы, недовольные публичным «вмешательством» пары в американские выборы президента. Это поставило Елизавету в крайне неловкое положение, поскольку члены ее семьи традиционно придерживаются политического нейтралитета.

Королевские биографы считают, что отобрать у Гарри титул принца не так-то просто, поскольку он принадлежит ему по рождению. А вот титулы герцога и герцогини Сассекских, пожалованные королевой паре в день их свадьбы, взять назад гораздо проще.

Фото YouTube и Twitter



218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter