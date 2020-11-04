В США появился самый высокопоставленный трансгендер

В впервые в истории трансгендер получит место в сенате США — им стала представитель Демократической партии Сара Макбрайд. Об этом информирует The New York Times.

Макбрайд будет представлять штат Делавэр и станет самым высокопоставленным трансгендером в США.

После победы демократ поблагодарила жителей своего района. Она также выразила надежду, что результаты последних выборов покажут, что в американской демократии есть место для всех, а их голоса — важны.

Ранее Макбрайд работала стажером в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, она была пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.

Напоминаем, миллиардер-трансгендер Дженнифер Притцкер, которая спонсировала президента США Дональда Трампа, разочаровалась в нем и теперь поддерживает Джо Байдена.

Фото: Twitter Сары Макбрайд

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