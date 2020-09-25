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Спонсировавший Трампа миллиардер-трансгендер разочаровался в нем и придумал месть

14:14 25 сентября 2020
дженнифер притцкер

Незадолго до выборов Дональд Трамп потерял одного из самых преданных сторонников. Во время кампании в 2016 году Трамп пользовался активной поддержкой миллиардера-трансгендера Дженнифер Притцкер (на фото), представляющей одну из самых богатых семей в мире. Теперь политические симпатии Притцкер кардинально изменились, пожертвования идут на избирательную кампанию Джо Байдена. Так, согласно последнему отчету, в августе в фонд Байдена были перечислены две тысячи долларов.

За Притцкер в 2013 году был закреплен статус трансгендерной женщины. Тогда же данное при рождении имя «Джеймс Николас Притцкер» было изменено на «Дженнифер Наталья». Дженнифер считается единственным в мире миллиардером, открыто заявившим про свой трансгендерный статус.

Как сообщает Forbes, смена политических симпатий Притцкер — это логичный результат политики Трампа по отношению к трансгендерам. Нынешнему президенту США припомнили высказывания против присутствия трансгендеров в армии. Притцкер не скрывает разочарования в республиканцах: нападки на ЛГБТ-сообщество не только не прекратились, но даже усилились с приходом к власти Трампа.

Напомним, ранее политику Трампа по отношению к трансгендерам раскритиковали участницы Марша женщин в Вашингтоне.

Фото chicagobusiness.com

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