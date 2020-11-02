В США заколачивают витрины магазинов накануне выборов

В Америке, где во вторник, 3 ноября, будут выбирать президента, владельцы магазинов готовятся к «всплеску эмоций» и закрывают витрины щитами.

Об этом в Twitter пишет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, утверждающий, что видит такое впервые: «Закрывают витрины досками на случай всплесков эмоций после президентских выборов. Давно слежу за американской политикой, но такого точно еще не видел. Бизнес всегда хорошо ощущает эмоциональный накал. Поэтому в этот раз ставки действительно зашкаливают».

Закривають вітрини дошками на випадок сплесків емоцій після президентських виборів. Давно слідкую за американською політикою, але такого ще точно не бачив. Бізнес завжди добре відчуває емоційну напругу, тому ставки цього разу дійсно зашкалюють pic.twitter.com/NgZp8iKiJb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 2, 2020

Подобные фото из США публикует и «Двач», отмечающий, что в крупнейших городах заколачивают окна бизнес-центров, магазинов, банков, ресторанов, кафе и других заведений, а власти усиливают охрану федеральных зданий, перебросив дополнительные подразделения спецназа.

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Изображение с Pixabay.

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