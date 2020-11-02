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Мир

В США заколачивают витрины магазинов накануне выборов

12:25 2 ноября 2020
Статуя Свободы в США

В Америке, где во вторник, 3 ноября, будут выбирать президента, владельцы магазинов готовятся к «всплеску эмоций» и закрывают витрины щитами.

Об этом в Twitter пишет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, утверждающий, что видит такое впервые: «Закрывают витрины досками на случай всплесков эмоций после президентских выборов. Давно слежу за американской политикой, но такого точно еще не видел. Бизнес всегда хорошо ощущает эмоциональный накал. Поэтому в этот раз ставки действительно зашкаливают».

 

Подобные фото из США публикует и «Двач», отмечающий, что в крупнейших городах заколачивают окна бизнес-центров, магазинов, банков, ресторанов, кафе и других заведений, а власти усиливают охрану федеральных зданий, перебросив дополнительные подразделения спецназа.

 

Эксклюзивный материал о грядущих президентских выборах в США — интервью с главой правления Украинского кризисного медиа-центра, Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США (в 2014—2019 годах) Валерием Чалым — читайте на сайте «ФАКТОВ».

Изображение с Pixabay.

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