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Мир

Трамп внезапно сделал «прекрасную рекламу» Байдену

12:29 28 октября 2020
трамп

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся уже через неделю. Нынешний лидер США Дональд Трамп пытается использовать оставшиеся дни, чтобы продемонстрировать, какой огромной поддержкой он пользуется. Но ролики о том, как кандидаты в президенты встречаются с избирателями, неожиданно стали рекламой Байдену, а вовсе не Трампу.

Насколько можно судить по видео в Twitter, Трамп пытался продемонстрировать, как хорошо его принимает публика: толпа людей встречает вертолет политика, все скандируют и машут руками. Что касается Байдена, то послушать его собралось от силы два десятка людей, и все выглядит так, как будто речь кандидата оказалась никому не интересна.

Подписчики Трампа в Twitter намекнули президенту, что он все неправильно понял. В топы вырвался комментарий «Какая отличная реклама для Байдена».

Комментаторы объяснили, что имели в виду: «Джо Байден действует ответственно во время пандемии, не допускает скопления людей и рисует круги, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Тем временем Трамп собрал людей как селедок, да еще и пригнал вертолет, чтобы помочь распространить COVID в толпе».

«Спасибо за то, что показали разницу между суперраспространителем (инфекции) и безопасным мероприятием», «Благодарим, что на примере Джо показали, как выглядит заботящийся о других человек, особенно в сравнении с банальным показушным шоу», — иронизируют над Трампом пользователи соцсетей.

Напомним, выборы в США состоятся 3 ноября. По последним данным, Байден увеличил отрыв от Трампа, но социологические замеры проводились до решающего раунда кандидатских дебатов.

Фото wikipedia.org

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