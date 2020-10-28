Трамп внезапно сделал «прекрасную рекламу» Байдену
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся уже через неделю. Нынешний лидер США Дональд Трамп пытается использовать оставшиеся дни, чтобы продемонстрировать, какой огромной поддержкой он пользуется. Но ролики о том, как кандидаты в президенты встречаются с избирателями, неожиданно стали рекламой Байдену, а вовсе не Трампу.
Насколько можно судить по видео в Twitter, Трамп пытался продемонстрировать, как хорошо его принимает публика: толпа людей встречает вертолет политика, все скандируют и машут руками. Что касается Байдена, то послушать его собралось от силы два десятка людей, и все выглядит так, как будто речь кандидата оказалась никому не интересна.
October 28, 2020
Подписчики Трампа в Twitter намекнули президенту, что он все неправильно понял. В топы вырвался комментарий «Какая отличная реклама для Байдена».
Комментаторы объяснили, что имели в виду: «Джо Байден действует ответственно во время пандемии, не допускает скопления людей и рисует круги, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Тем временем Трамп собрал людей как селедок, да еще и пригнал вертолет, чтобы помочь распространить COVID в толпе».
«Спасибо за то, что показали разницу между суперраспространителем (инфекции) и безопасным мероприятием», «Благодарим, что на примере Джо показали, как выглядит заботящийся о других человек, особенно в сравнении с банальным показушным шоу», — иронизируют над Трампом пользователи соцсетей.
Напомним, выборы в США состоятся 3 ноября. По последним данным, Байден увеличил отрыв от Трампа, но социологические замеры проводились до решающего раунда кандидатских дебатов.
Фото wikipedia.org175
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