Елизавета II передаст корону принцу Чарльзу в апреле 2021 года, — королевский биограф

Похоже, у отпраздновавшего в апреле хрустальную свадьбу принца Чарльза появился реальный шанс в следующем году занять престол Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии — в апреле пойдет 70-й год, как его мать королева Елизавета II правит Великобританией, в связи с чем она намерена передать корону сыну.

Об этом заявил королевский биограф Роберт Джобсон в интервью для программы The Royal Beat, пишет сайт телеканала РенТВ со ссылкой на harpersbazaar.com.

Свое предположение он строит на том, что в апреле следующего года Елизавета II отпразднует юбилей — ей исполнится 95 лет.

«Я по-прежнему твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она покинет пост», — заявил биограф.

Его мнение разделяет и репортер Newsweek Джек Ройстон, пишущий о королевской семье: он согласен, что перемены неизбежны.

«Я думаю, королева не захочет передавать престол, но все-таки наступит тот момент, когда она сделает это и передаст все Чарльзу. Иначе как она сможет посмотреть в глаза своему сыну и сказать, что все-таки ему не быть королем?» — отметил он.

Издание напоминает, что уже 14 ноября, принц Чарльз отпразднует уже 72-й день рождения. Как старший сын Елизаветы II, он первый в очереди на королевский престол. Займет он его или нет, пока остается загадкой: никаких комментариев в ответ на заявления Джобсона со стороны монаршей семьи не последовало.

Напомним, Елизавета Александра Мария, провозглашенная Елизаветой II, взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Королева уже успела стать рекордсменом среди всех британских монархов — как по возрасту, так и по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что герцог Кембриджский принц Уильям в апреле переболел COVID-19, но все время скрывал факт своей болезни, чтобы не напугать подданных.

Фото: harpersbazaar.com

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