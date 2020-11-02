Было трудно дышать: стало известно, что принц Уильям переболел корнавирусом

Коронавирусная инфекция не щадит не только министров правительства Великобритании, но и членов британской королевской семьи: СМИ стало известно, что герцог Кембриджский принц Уильям в апреле переболел COVID-19.

При этом наследник престола сохранял данный факт в тайне, чтобы не тревожить британский народ, пишет The Sun.

По словам внука королевы Елизаветы, коронавирус довольно сильно поразил его, буквально сбив его с ног. Получив положительный результат теста, герцог Кембриджский решил, что должен продолжать работать в обычном режиме.

Заболевание протекало тяжело — принцу в какой-то момент было трудно дышать, поэтому все вокруг были напуганы.

При этом Уильям решил сохранить в тайне информацию о своем заболевании, поскольку боялся, что это известие вызовет панику в обществе на фоне новостей о заражении коронавирусом его отца, принца Чарльза, и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям, он был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке.

Примечательно, что в апреле принц Уильям провел 14 телефонных и видеозвонков. После 9 апреля он взял семидневный перерыв, но уже 16 апреля по видеосвязи принял участие в открытии больницы «Найтингейл» в Бирмингеме, а затем, 23 апреля, герцог также по видео принял участие в веселом скетче комедийного телешоу Comic Relief с ведущим и актером Стивеном Фраем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в субботу, 31 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии. Он вступит в силу 5 ноября. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои ограничительные меры.

Фото: thesun.co.uk

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