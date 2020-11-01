Ноябрь половина Европы проведет в условиях строгого карантина. Пандемия COVID-19 и не думает сбавлять обороты. По состоянию на 1 ноября в мире выявлено более 46,7 миллиона инфицированных коронавирусом. Скончались 1 миллион 204 тысячи больных. Выздоровели 33,7 миллиона пациентов. Активными остаются 11,9 миллиона случаев.

В Европе зафиксировано 10,2 миллиона случаев заражения. Антирекорд следует за антирекордом. Лидирует пока Россия — 1 миллион 637 тысяч инфицированных (плюс 18 тысяч 700 случаев за последние сутки). Но ее стремительно догоняет Франция, где общее количество случаев заражения составляет уже 1 миллион 414 тысяч, а ежесуточный прирост превышает 46 тысяч инфицированных.

На третьем месте в Европе находится Испания — 1 миллион 265 тысяч зараженных коронавирусом. Великобритания стала четвертой европейской страной, где число инфицированных превысило миллионную отметку — 1 миллион 35 тысяч случаев заражения.

В первую десятку входят также Италия (709 тысяч), Германия (542 тысячи), Бельгия (429 тысяч), Украина (395 тысяч), Польша (380 тысяч), Нидерланды (360 тысяч).

Учитывая темпы выявления новых случаев заражения, 2 ноября Украина войдет в группу стран, где число инфицированных превышает 400 тысяч человек. Мы уже занимаем 21-е место в мире и рискуем подняться на 20-е, обогнав Бангладеш (409 тысяч при ежесуточном приросте в пределах 1 600 случаев).

Еще в середине октября власти большинства европейских стран заявляли, что повторного локдауна не будет. Они подчеркивали — экономика может не выдержать еще одной заморозки. Однако итоги III квартала продемонстрировали позитивные изменения по сравнению с предыдущим кварталом. Экономика Евросоюза выросла на 12,1%. Пессимистические прогнозы, звучавшие в начале пандемии, не оправдались, падение основных показателей, включая ВВП оказалось не таким тяжелым по сравнению с тем же периодом 2019 года. Зато резкий скачок новых случаев заражения коронавирусом поставил под реальную угрозу коллапса национальных систем здравоохранения даже в таких странах, как Германия, Австрия, Франция.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Берлин и Париж первыми объявили о введении карантина. Напомним, во Франции речь идет фактически о локдауне. В Германии вводимые меры немного мягче, тем не менее, и они вызвали массовое недовольство у населения. В последний день октября акции противников карантина прошли в Дрездене, Карлсруэ, Штутгарте, Дюссельдорфе и ряде других городов.

Тем не менее, примеру Германии и Франции уже последовали и другие европейские страны.

В субботу, 31 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии. Он вступит в силу 5 ноября. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои ограничительные меры.

С четверга в Англии закроются все магазины, кроме тех, что торгуют товарами, отнесенными властями к категории первой необходимости. Прекратят работу пабы, рестораны, парикмахерские, центры отдыха. В отличие от весеннего карантина, школы и университеты будут работать. Также разрешено работать строителям. Всем, кто может работать дистанционно, настоятельно рекомендуется перейти на такой режим. Общественный транспорт будет функционировать, но с определенными ограничениями.

Никаких поездок ради развлечения или туризма. Те британцы, кто в настоящее время находятся за границей, должны вернуться домой до 5 ноября. С этой целью аэропорты и вокзалы пока закрываться не будут.

Джонсон заявил, что эти крайне непопулярные меры необходимы, чтобы избежать 85 тысяч смертей от COVID-19 предстоящей зимой. Он также сказал, что лучше посидеть дома в ноябре, чем вынудить власти отправить всех под домашний арест на Рождество. Премьер-министр пообещал ослабить данные меры после 2 декабря и вернуться к практике введения локальных ограничений в зависимости от ситуации на местах. «Локдаун необходим, чтобы предотвратить медицинскую и моральную катастрофу», — подчеркнул Джонсон.

С похожим обращением в тот же день выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. В этой стране «режим самоизоляции» вводится с 3 ноября и продлится до 30 ноября.

В Бельгии со 2 ноября и до середины декабря закрываются все «не жизненно важные» предприятия обслуживания. Работать будут только продовольственные магазины и аптеки. Супермаркеты смогут продавать только товары первой необходимости. Остальные товары должны быть либо убраны с полок и прилавков, либо доступ покупателей к ним будет перекрыт. На улице, в парках и других общественных местах разрешено встречаться и проводить время вместе группам не более четырех человек. В гости можно ходить лишь по одному. Бары и рестораны в Бельгии будут закрыты. Осенние школьные каникулы решено продлить до 15 ноября. Действует комендантский час.

С 4 ноября локдаун вводится во всех муниципалитетах Португалии. Жители смогут выходить из дома лишь на работу, если дистанционный режим в их случае применить нельзя, и по самым необходимым делам.

В Испании жесткий карантин введен в ряде крупных городов, включая Барселону.

Правительство Польши также ввело жесткие ограничения. Запрещены митинги и массовые собрания, закрыты почти все школы, ресторанам и кафе разрешается готовить пищу только на вынос.

Швеция остается пока практически единственной страной в Европе, которая по-прежнему отказывается использовать в борьбе с COVID-19 общенациональный карантин или локдаун. При этом королевство продолжает удерживать первое место среди скандинавских государств по числу инфицированных — более 124 тысяч. В Швеции также и самая большая смертность среди больных с коронавирусом — 5 938 человек скончались. В связи с этим Норвегия, Дания и Финляндия закрыли свои границы для шведов. Также поступила и Германия.

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