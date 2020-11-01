Кровавая резня произошла в Канаде

В канадском Квебеке произошел террористический акт — у здания местного парламента неизвестный «в средневековой одежде» напал на людей с холодным оружием. В результате как минимум два человека погибли, еще пятеро пострадали, сообщает Lavoixdelest.

Около 1:00 по местному времени полиции удалось задержать нападавшего, однако полиция обратилась к горожанам с призывом оставаться дома, закрыв двери.

«Незадолго до часу ночи полиция задержала подозреваемого. Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается», — добавили там.

Напомним, только 31 октября в Лионе (Франция) неизвестный напал на священника, тот был госпитализирован в критическом состоянии. Террориста по «горячим следам» задержать не удалось, однако через несколько часов это все же произошло.

Фото lavoixdelest. ca/

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