Прибыл в Европу месяц назад: что известно о тунисце, устроившим кровавый теракт в Ницце

21-летний уроженец Туниса Брагим Ауссауи, который 29 октября совершил кровавый теракт в Ницце, прибыл в Европу 20 сентября. Как сообщает Daily Mail, он приплыл на лодке с мигрантами из Африки на итальянский остров Лампедуза. 9 октября приехал в Париж с документом от итальянского Красного Креста.

До Ниццы 29 октября Ауссауи добрался на поезде. Он переоделся и, спустя два часа направился в базилику Нотр-Дам в центре города, где убил 54-летнего церковного служащего, обезглавил 60-летнюю женщину, а также нанес ножевое ранение 44-летней женщине Симон Баррето Сильва. Ей удалось добежать до расположенного рядом кафе, где она и умерла, успев попросить медиков передать троим своим малолетним детям, что она их любит.

Перед нападением, как показала запись камеры наблюдения, тунисец провел в церкви около получаса. Террориста, кричавшего «Аллах акбар!» ранили полицейские в ходе задержания, выпустив в него 14 пуль. Ауссауи был доставлен в больницу в критическом состоянии. При нем нашли копию Корана, два мобильных телефона и, помимо ножа с 30-сантметровым лезвием, который он использовал при нападении, еще два ножа.

Фото Twitter



237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter