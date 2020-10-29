Жуткий теракт с обезглавливанием произошел в Ницце

В Ницце вооруженный ножом мужчина напал на группу людей возле местного собора Нотр-Дам. По данным телеканала BFMTV, несколько человек ранены, погибли три человека (из них двое были обезглавлены).

В сети появилось видео с места инцидента.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавшего уже задержали. При задержании он был ранен, поэтому находится в больнице под охраной.

Министр внутренних дел Франции создал кризисный штаб при МВД, заявив, что нападение расценивается как теракт.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из Чечни обезглавил школьного учителя истории. После случившегося были задержаны девять человек, причастные к организации теракта, в том числе один несовершеннолетний.

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