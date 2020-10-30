Отлитую до нашей эры монету в честь убийства Цезаря продали на аукционе за $3,5 млн

Любителям редких и необычных вещей была предоставлена возможность приобрести золотую монету, отчеканенную Марком Юнием Брутом в честь убийства Гая Юлия Цезаря. В итоге раритет продали на аукционе в Великобритании за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США).

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на британское издание The Times.

Отмечается, что монета отчеканена в 42 году до нашей эры, через два года после убийства Цезаря. На лицевой стороне золотой монеты изображен профиль Брута. Вокруг портрета Брута вычеканены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаэторий Цестиан — глава монетного двора в Древнем Риме).

На обратной стороне видны два кинжала и древнеримская фетровая шапочка пилос, которая ассоциируется у римлян с богиней свободы Либертас. Этот головной убор в Риме также давали рабам, получившим свободу. Внизу отлита фраза EID MAR (Мартовские иды — 15 марта, день убийства Цезаря).

Монета происходит из коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, также занимавшего должность камергера императора Австрии Фердинанда I.

Согласно сведениям представителей аукциона, в мире известно о 88 серебряных монетах EID MAR и трех золотых, две из которых на данный момент находятся в распоряжении Британского музея и Немецкого федерального банка.

Как известно, убийство Гая Юлия Цезаря произошло 15 марта 44 года до нашей эры в результате заговора сенаторов во главе с Гаем Кассием Брутом и Марком Юнием Брутом. Мотивом убийства Цезаря было восстановление Римской республики. Заговорщики, занявшие после смерти Цезаря Капитолий, не снискали поддержки народа, так как народную симпатию получил Марк Антоний. Заговорщики потерпели окончательное поражение по итогам гражданской войны, разгоревшейся вскоре после смерти Цезаря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре аукцион Sotheby’s провел тематическую распродажу, на которой в 120 лотах были представлены вещи, имеющие отношение к золотой эре хип-хопа (конец 1970-х — середина 1990-х). На нем позолоченную корону убитого рэпера Notorious B.I.G. продали за почти 600 тыс. долларов.

Фото: thetimes.co.uk

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