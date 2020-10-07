Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 32 миллиона долларов

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали скелет тираннозавра, который известен под именем Стэн. Он пошел с молотка за рекордные 31,8 миллиона долларов. Об этом сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

Стэн — один из самых хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра из всех найденных. Его возраст — около 67 миллионов лет. Нашел его американский палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон в 1987 году.

Длина скелета — более 11 метров. На продажу его выставил Институт геологических исследований Блэк-Хиллз.

Предыдущий рекорд, как пишет New York Times, был установлен в 1997 году, когда чикагский Музей естественной истории Филда приобрел скелет тираннозавра по имени Сью за 8,36 миллиона долларов.



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