После теракта в Ницце исламист напал на полицейских в Авиньоне

После теракта, произошедшего в Ницце, в центре французского города Авиньон неизвестный угрожал ножом прохожим, а затем попытался наброситься на группу патрульных полицейских. При этом, как сообщает Europe 1, он кричал: «Аллах акбар!».

Сотрудники полиции застрелили нападавшего. Его личность выясняется.

Неизвестно, связаны ли между собой атаки в Ницце и Авиньоне.

В тот же день в Саудовской Аравии было совершено нападение на охранника французского консульства в городе Джедда. Мужчина получил ножевые ранения, но его жизнь вне опасности. Нападавший арестован.

16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец обезглавил учителя, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

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