«Папа, а где наши?» Реакция ребенка на протесты в Минске сразила соцсети
В сети стал вирусным небольшой ролик, снятый в Беларуси, где силовики продолжают жестко разгонять акции протеста — маленький мальчик, увидев спецназ на улице, спросил у отца: «Папа, а где наши?»
Отец отвечает сыну, что наши — с флагами. «Видео дня», — так прокомментировала 11-секундный ролик газета The Village Беларусь. Интернет-пользователи активно комментировали это видео:
«Устами младенца — глаголит истина. А ведь каждый ублюдок в шлеме и с дубинкой когда-то был маленьким пацаном и спрашивал у родителей — кто я… Вырос и понял — я г… дон, защищающий бандитов за деньги. Проститутка в погонах».
«Победы вам с папой, мамой и всей страной, малыш».
«Много лет понадобится, чтобы вернуть доверие и уважение к людям в форме. Обнулили слова присяги на верность народу в угоду бонусам за разгоны мирных протестующих».
«Бедный малыш :(Пусть ваши с флагами, победят».
А в «Гранях.ру» назвали этот ролик «видео года».
Один из интернет-пользователей под этим постом в Twitter выложил другое видео, написав: «А вот и наши, детка».
А вот и наши, детка!!! pic.twitter.com/YErnbBM1JZ— kliprichard (@vBqcrXQJQxYfor9) October 18, 2020
«Реакция ребенка бесценна», — комментирует видео интернет-пользователь с ником «Голубка», вступившая в полемику с человеком, заявившем, что отец учит сына «ненавидеть страну».
Изображение A_Matskevich с сайта Pixaba.192
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