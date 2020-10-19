«Папа, а где наши?» Реакция ребенка на протесты в Минске сразила соцсети

В сети стал вирусным небольшой ролик, снятый в Беларуси, где силовики продолжают жестко разгонять акции протеста — маленький мальчик, увидев спецназ на улице, спросил у отца: «Папа, а где наши?»

Отец отвечает сыну, что наши — с флагами. «Видео дня», — так прокомментировала 11-секундный ролик газета The Village Беларусь. Интернет-пользователи активно комментировали это видео:

«Устами младенца — глаголит истина. А ведь каждый ублюдок в шлеме и с дубинкой когда-то был маленьким пацаном и спрашивал у родителей — кто я… Вырос и понял — я г… дон, защищающий бандитов за деньги. Проститутка в погонах».

«Победы вам с папой, мамой и всей страной, малыш».

«Много лет понадобится, чтобы вернуть доверие и уважение к людям в форме. Обнулили слова присяги на верность народу в угоду бонусам за разгоны мирных протестующих».

«Бедный малыш :(Пусть ваши с флагами, победят».

А в «Гранях.ру» назвали этот ролик «видео года».

Один из интернет-пользователей под этим постом в Twitter выложил другое видео, написав: «А вот и наши, детка».

«Реакция ребенка бесценна», — комментирует видео интернет-пользователь с ником «Голубка», вступившая в полемику с человеком, заявившем, что отец учит сына «ненавидеть страну».

Изображение A_Matskevich с сайта Pixaba.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter