«Ультимативный» протест в Минске впечатлил масштабом

Акция протеста в центре Минска 25 октября поразила своими масштабами — по данным местных жителей, участие в ней принимают не менее 100 тысяч человек. По их мнению, это связано с истечением срока «народного ультиматума», выдвинутого Светланой Тихановской Александру Лукашенко.

Более 100 тысяч человек на Стеле! Невероятно! pic.twitter.com/kzdzsAzCqq — РБ головного мозга (@belamova) October 25, 2020

В столице Беларуси традиционно закрыты станции метрополитена, также поступают сведения об ограничениях в работе мобильного интернета.

Тем временем мирную акцию в городе Лида жестоко разогнали слезоточивым газом. В сети появилось видео с места событий.

Напомним, накануне проведения акции протеста 25 октября президент Лукашенко сделал подарок силовикам, защищающим его режим.

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