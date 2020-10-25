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Мир

«Ультимативный» протест в Минске впечатлил масштабом

15:17 25 октября 2020
Акция протеста в Минске

Акция протеста в центре Минска 25 октября поразила своими масштабами — по данным местных жителей, участие в ней принимают не менее 100 тысяч человек. По их мнению, это связано с истечением срока «народного ультиматума», выдвинутого Светланой Тихановской Александру Лукашенко.

В столице Беларуси традиционно закрыты станции метрополитена, также поступают сведения об ограничениях в работе мобильного интернета.

Тем временем мирную акцию в городе Лида жестоко разогнали слезоточивым газом. В сети появилось видео с места событий.

Напомним, накануне проведения акции протеста 25 октября президент Лукашенко сделал подарок силовикам, защищающим его режим.

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