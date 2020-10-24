Президент Польши Дуда заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной болезнью. Об этом сообщил в Twitter госсекретарь канцелярии президента Польши Блавей Спихальский.

«Дамы и господа, как вчера рекомендовал президент @AndrzejDuda проверили на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент в порядке. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», больницы Польши уже едва справляются с наплывом пациентов, больных коронавирусом. Так, в Варшаве принято решение переоборудовать в полевой госпиталь Национальный стадион — главное спортивное сооружение страны. К выполнению задачи подключат военных. Первоначально госпиталь будет рассчитан на 500 мест. Затем их число будет увеличено.

В ближайшее время будет принято решение о строительстве подобных полевых госпиталей и в других регионах Польши.

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