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Мир

В Польше и Чехии открывают полевые госпитали для больных коронавирусом

16:31 19 октября 2020
Национальный стадион в Варшаве

Больницы во многих европейских странах уже едва справляются с наплывом пациентов, больных коронавирусом. Как сообщает агентство Reuters, в столице Польши Варшаве принято решение переоборудовать в полевой госпиталь Национальный стадион — главное спортивное сооружение страны. К выполнению задачи подключат военных. Первоначально госпиталь будет рассчитан на 500 мест. Затем их число будет увеличено.

В ближайшие дни будет принято решение о строительстве подобных полевых госпиталей и в других регионах Польши.

Полевой госпиталь строят также в столице Праге Чехии. Как сообщает Radio Prague International, 19 октября в город прибыл конвой армейских машин с необходимым для строительства оборудованием и материалами общим весом в 165 тонн. Госпиталь, который оборудуют на территории выставочного центра в районе Летняны, рассчитан на 500 мест. Он будет готов принимать пациентов с 25 октября.

18 октября в Праге состоялся митинг противников карантинных мер, который был жестко разогнан полицией. По словам начальника столичной полиции Томаша Лерха, на Староместской площади собрались около 2000 человек, в то время как мероприятия с участием более 500 человек запрещены. Кроме того, многие также были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, поскольку участники акции отказывались расходиться.

Фото — Wikipedia

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