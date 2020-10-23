Новый антирекорд: в ВОЗ назвали количество случаев заражения COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире.

Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте организации.

В частности, за прошедшие сутки подтвердили более 423 819 случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Европе — 193 831.

Рекордсменом среди стран остаются США (более 60 тысяч) и Индия (почти 56 тысяч). В Британии 26,7 тысяч новых больных, а во Франции — 25,8 тысяч — они занимают 3 и 4 места.

Больше всего смертей в сутки зафиксировали в США, Индии и Бразилии — 856, 702 и 661 человек соответственно.

В целом в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 — летальные.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за сутки 21 октября в Украине диагноз COVID-19 поставили 7053 людям — это наибольшее количество с начала эпидемии в стране. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 116 пациентов. В Минздраве сообщили, что если в Украине ежедневно будут фиксировать 15 тысяч новых больных коронавирусом, то власть будет вводить жесткий карантин.

Фото: DW

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