28.19 / 28.39 33.19 / 33.59
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Новый антирекорд: в ВОЗ назвали количество случаев заражения COVID-19 в мире

0:53 23 октября 2020
Колронавирус, медики

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире.

Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте организации.

В частности, за прошедшие сутки подтвердили более 423 819 случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Европе — 193 831.

Рекордсменом среди стран остаются США (более 60 тысяч) и Индия (почти 56 тысяч). В Британии 26,7 тысяч новых больных, а во Франции — 25,8 тысяч — они занимают 3 и 4 места.

Больше всего смертей в сутки зафиксировали в США, Индии и Бразилии — 856, 702 и 661 человек соответственно.

В целом в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 — летальные.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за сутки 21 октября в Украине диагноз COVID-19 поставили 7053 людям — это наибольшее количество с начала эпидемии в стране. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 116 пациентов. В Минздраве сообщили, что если в Украине ежедневно будут фиксировать 15 тысяч новых больных коронавирусом, то власть будет вводить жесткий карантин.

Фото: DW

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пенсия в Украине

«На пенсию в 60 лет»: в Украине изменили требование к покупке стажа

Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Похороны матери Федора Бондарчука

Плохая примета: Федор Бондарчук лично нес гроб матери Ирины Скобцевой на похоронах

Защищают ли маски от вирусов: японцы обнародовали результаты первого в мире исследования

Защищают ли маски от вирусов: японцы обнародовали результаты первого в мире исследования

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер