Смертельная "стабильность": в ВОЗ заявили о рекордном росте заражения коронавирусом за неделю

Ситуация с распространением COVID-19 продолжает оставаться очень тревожной: число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2,4 млн, что является самым высоким показателем за семь дней с начала пандемии.

Об этом говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на ее официальном сайте.

Отмечается, что количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 36 тыс., что примерно соответствует показателям предыдущей недели.

«Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным, — указывает ВОЗ в информационном бюллетене.

По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 млн новых случаев заболевания и 36 тыс. новых смертей".

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. Всего в этом регионе с 12 по 18 октября заразились более 798 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 18,8 млн. За семь дней зарегистрированы более 16 тыс. смертей, и на 18 октября общее число летальных исходов составило более 608 тыс.

В Европе зафиксирован 25-процентный рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями. Число заразившихся выросло более чем на 927 тыс. до более 8 млн. За неделю умерли более 8 тыс. человек, а общее число умерших превысило 256 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 513 тыс. человек, и их общее число превысило 8,5 млн. Количество умерших превысило 135 тыс., что на 6,8 тыс. больше, чем неделей раньше.

В Индии число инфицированных увеличилось за семь дней более чем на 440 тыс., в США — почти на 383 тыс., в Бразилии — более чем на 144 тыс. В Европе больше всего заразившихся за прошлую неделю выявлено в Великобритании (более 114 тыс.). По числу умерших за неделю печальное первенство в мире у Индии — более 5,6 тыс. человек. Далее следуют США (более 4,8 тыс.), Бразилия (более 3,5 тыс.), Аргентина (более 2,4 тыс) и Мексика (более 2,1 тыс).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в Украине может выйти на новые рубежи: 8−10 тысяч новых больных ежедневно и заполненные на 70% больницы. Бороться с наплывом инфицированных Минздрав собирается, разворачивая временные госпитали за пределами медучреждений. Проблему нехватки врачей планируется решать, привлекая специалистов из других, некоронавирусных, отделений больниц.

Фото: vanityfair.com

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