Коронавирус наступает: в ЕС созывают срочный саммит для противодействия COVID-19

В связи со стремительным распространение коронавируса в Европе и во всем мире глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС для обсуждения путей противодействия опасному заболеванию.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Приглашаю руководителей стран на неофициальную видеоконференцию 29 октября 2020. Нам нужно усилить наши коллективные усилия для борьбы с COVID-19», — написал он.

Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19



We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19 — Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020

Саммит будет проведен 29 октября и пройдет в формате видеоконференции.

На мероприятии ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.

Напомним, что во многих странах Европы вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны.

В то же время в Европе, по данным ВОЗ, зарегистрировано 8,4 млн заразившихся коронавирусом из 40,7 млн в мире. Если в марте и апреле регистрировалось менее 50 тысяч заражений в день, то в октябре — до 170 тысяч.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. При этом пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине зафиксировали сразу два новых антирекорда по коронавирусу — за сутки выявили 6719 новых случаев заболевания и 141 смерть от COVID-19.

Фото: athina984. gr

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