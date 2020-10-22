Коронавирус наступает: в ЕС созывают срочный саммит для противодействия COVID-19
В связи со стремительным распространение коронавируса в Европе и во всем мире глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС для обсуждения путей противодействия опасному заболеванию.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Приглашаю руководителей стран на неофициальную видеоконференцию 29 октября 2020. Нам нужно усилить наши коллективные усилия для борьбы с COVID-19», — написал он.
Inviting leaders for an informal video conference on 29 October 2020 on COVID-19— Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020
We need to strengthen our collective effort to fight #COVID19
Саммит будет проведен 29 октября и пройдет в формате видеоконференции.
На мероприятии ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.
Напомним, что во многих странах Европы вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны.
В то же время в Европе, по данным ВОЗ, зарегистрировано 8,4 млн заразившихся коронавирусом из 40,7 млн в мире. Если в марте и апреле регистрировалось менее 50 тысяч заражений в день, то в октябре — до 170 тысяч.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. При этом пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине зафиксировали сразу два новых антирекорда по коронавирусу — за сутки выявили 6719 новых случаев заболевания и 141 смерть от COVID-19.
Фото: athina984. gr57
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