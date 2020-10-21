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Мир

Захватчики банка в Грузии требуют полмиллиона долларов: появилось видео с заложниками

15:52 21 октября 2020
Вооруженный человек


В Зугдиди, где вооруженный человек захватил филиал «Банка Грузии», пятерым заложником удалось выбраться из здания.

По информации «Новости-Грузия», людям удалось сбежать с помощью пожарного крана — их доставили на допрос в отделение полиции. Ресурс публикует видео с места чрезвычайного происшествия.

Тем временем в МВД Грузии сообщают, что банк был захвачен около 14:20: «Полицейские в режиме незамедлительного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия».

Массмедиа просят «соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию, которую проводит спецназ», что может поставить под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции.

Тем временем в сеть уже выложили видео, снятое в банке, где находится вооруженный человек в камуфляже и сидящие на полу заложники.

 

По информации «Мэш», грабитель требует полмиллиона долларов. Также сообщается, что из здания отпустили пожилых людей.

Помимо денег захвативший банк требует гарантии безопасного ухода. В здании находятся 19 человек — сотрудники банка и клиенты. «Человек вооружен до зубов. Держит в руке гранату. Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому, всякая попытка насильственного решения вопроса, приведет к жертвам», — сказал один из заложников, которому разрешили поговорить с журналистами.

Иллюстративное изображение Shutterbug75 с сайта Pixabay.

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