Захват заложников произошел в банке Грузии

В грузинском городе Зугдиди неизвестные напали на филиал «Банка Грузии» и взяли в заложники сотрудников отделения.

Как сообщает «Грузия онлайн», один из сотрудников банка успел нажать «тревожную кнопку».

По предварительным данным, на банк напали два человека. Территорию вокруг финансового учреждения оградили, на месте чрезвычайного происшествия прибыл спецназ.

МВД Грузии это ЧП пока не комментирует.

Тем временем «Новости-Грузия» сообщает об одном нападавшем, вооруженном автоматом и гранатой. О его требованиях пока ничего не известно. Отмечается, что в заложники попали как сотрудники банка, так и клиенты.

Напомним, что в августе этого года в Киеве мужчина, угрожая взрывчаткой, захватил отделение банка в бизнес-центре «Леонардо». Террорист — гражданин Узбекистана — угрожал подорвать бизнес-центр, если ему не предоставят съемочную группу и эфир на одном из телеканалов. В ходе спецоперации мужчина был задержан, взрывчатки у него не обнаружили.

Иллюстративное изображение — площадь в Зугдиди, фото из Википедии.

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