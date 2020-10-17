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Один из крупнейших городов Азербайджана обстреляли ракетами: десятки убитых и раненых

8:48 17 октября 2020
Один из крупнейших городов Азербайджана обстреляли ракетами: десятки убитых и раненых

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Армении осуществили ракетный обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа. Как сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, ракеты попали в жилые кварталы, что привело к гибели 12 и ранению еще 40 местных жителей.

Список погибших еще уточняется.

Разбор завалов

Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

По данным Администрации президента Азербайджана, Армения осуществила ракетные обстрелы двух азербайджанских городов — Гянджи и Мингечаура, однако ракеты в сторону последнего города военные успели перехватить.

В свою очередь. спикер Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Вооруженные силы Азербайджана провели ракетный обстрел нагорно-карабахских городов Степанакерт и Шуша.

Отметим, что Россия отказалась защищать Армению от Азербайджана, а украинцев собственные политики призвали к «крестовому походу» на Азербайджан.

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